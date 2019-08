Salatayı ihmal etmeyin

Akşam yemeğinizde et olacaksa mutlaka öğle yemeğinizde sebze olmasına özen gösterin. Ayrıca yemeğin yanında pilav, makarna, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek yardımcı yemeklerden uzak durun. Et ile birlikte C vitamininden zengin bol limonlu yeşil salata tüketin. Salata hem etteki demirin daha iyi emilmesine yardımcı oluyor hem de içerdiği yüksek lif sayesinde daha uzun süre tok kalarak kilo kontrolü sağlanabiliyor. Yemeklerin pişirme yöntemlerine de dikkat edin ve kızartmalı, kavurmalı yemekler yerine fırında veya ızgara yöntemini tercih edin.