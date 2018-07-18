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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Giriş Tarihi: 18.07.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 10:09
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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı besinlerin benzediği organa yararları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor.

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"

nun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. nun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.

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Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!
Benzediği organa iyi gelen yiyecekler!

Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.

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