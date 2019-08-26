Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Antosiyanin isimli mor pigmentler ile önemli bir antioksidan olan mor besinler, kanser hücrelerini baskılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Mor besinlere rengini veren antosiyaninler ayrıca yaşlanma karşıtı olarak da görev yapar. Mor besinlerin başında pancar geliyor. Pancar, yüksek antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucudur. Salata olarak tüketilebilen pancar, kadınlarda karaciğer sağlığında etkin rol oynar. Karaciğer kaynaklı oluşabilecek pek çok deri hastalığına karşı da etkin rol oynar.