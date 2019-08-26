Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Doğru seçilen besinler sağlıklı bir yaşamın anahtarı niteliğinde oluyor. Doğanın bize sunduğu mucize besinlerin renkleri onlar hakkında ipuçları veriyor. Özellikle sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteyen kadınların imdadına yetişen bu besinler hastalıklara karşıda kalkan oluyor. Peki kadın hastalıklarından koruyan besinler hangileri? Sarı, turuncu, kırmızı, mor renk besinler hangi hastalıklara kalkan oluyor? Besinler ve renkleri neler anlatıyor? Kadınlar sağlıklarını korumak için renkli besinlerin gücünden yararlanmalı diyen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sağlıklı yaşam için renkli beslenmenin önemini anlattı... Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...