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  • Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

çözüldü! Bakın hangi hangi hastalığa şifa oluyor...

Doğru seçilen sağlıklı bir yaşamın anahtarı niteliğinde oluyor. Doğanın bize sunduğu mucize besinlerin renkleri onlar hakkında ipuçları veriyor. Özellikle sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteyen kadınların imdadına yetişen bu besinler hastalıklara karşıda kalkan oluyor. Peki hangileri? , , , mor renk besinler hangi hastalıklara kalkan oluyor? Besinler ve renkleri neler anlatıyor? Kadınlar sağlıklarını korumak için renkli besinlerin gücünden yararlanmalı diyen sağlıklı yaşam için renkli beslenmenin önemini anlattı... Bakın hangi hangi hastalığa şifa oluyor...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 10:30
Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Doğru seçilen sağlıklı bir yaşamın anahtarı niteliğinde oluyor. Doğanın bize sunduğu mucize besinlerin renkleri onlar hakkında ipuçları veriyor. Özellikle sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak isteyen kadınların imdadına yetişen bu besinler hastalıklara karşıda kalkan oluyor. Peki hangileri? , , , mor renk besinler hangi hastalıklara kalkan oluyor? Besinler ve renkleri neler anlatıyor? Kadınlar sağlıklarını korumak için renkli besinlerin gücünden yararlanmalı diyen sağlıklı yaşam için renkli beslenmenin önemini anlattı... Bakın hangi hangi hastalığa şifa oluyor...

Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Kadınların üreme sağlığında etkili olan sarı besinlerin beslenme planında sık sık yer alması gerekiyor. Bu sarı besinlerin başında da limon geliyor. Limon, gün içerisinde salatalarda ya da yemeklerin üzerine sıkılarak tüketilebilir. C vitamini kaynağı olan limon, enfeksiyon önleyici etkisi ile vücutta bakteri oluşumunu önler.

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Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Bir diğer önemli besin de sarı biberdir. Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan biber, yemeklerde ya da salata olarak tüketilebilir. Sarı biber, kadınların vajinal ve periner bölge sağlığı açısından önemli bir kaynaktır. Sarı , sindirim sistemi ve beyin fonksiyonlarını düzenlemede de önemli rol oynar.

Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Antosiyanin isimli mor pigmentler ile önemli bir antioksidan olan mor , kanser hücrelerini baskılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Mor besinlere rengini veren antosiyaninler ayrıca yaşlanma karşıtı olarak da görev yapar. Mor besinlerin başında pancar geliyor. Pancar, yüksek antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucudur. Salata olarak tüketilebilen pancar, kadınlarda karaciğer sağlığında etkin rol oynar. Karaciğer kaynaklı oluşabilecek pek çok deri hastalığına karşı da etkin rol oynar.

Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Bir diğer mucize de mor üzümdür. Kadınlarda kansere karşı koruyucu etkisi olan mor üzüm aynı zamanda beyin gelişimini de destekler. İçerdiği lif ve vitaminlerle vücutta oluşan toksit maddelerin atılmasına yardımcı olur ve beyin sağlığı ve gelişimi için rol oynar.

Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Tüketilmesi gereken yeşil besinlerin başında brokoli geliyor. Brokoli, C vitamini ve lif değeri yüksek olan bir besindir. Doğru bir beslenme planı ile obeziteden korunmada etkili olan brokoli, yüksek antioksidan ve omega 3 yağ asitleri ile beyin ve göz gibi organların korunmasında da etkilidir.

Besinlerin renk kodları çözüldü! Bakın hangi renk besin hangi hastalığa şifa oluyor...

Kadınların sağlığı için tüketmesi gereken bir diğer yeşil , omega 3 ve 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin olan avokadodur.

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