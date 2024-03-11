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Haberler Galeri Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi 'besliyor'
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:45

Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi 'besliyor'

Demans oranlarının önümüzdeki yıllarda neredeyse üç katına çıkması bekleniyor. Ancak bu duruma yakalanma riskinizi azaltmanın yolları var. Nüfustaki yaşlıların oranı artarken, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre demans hastalarının sayısının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşması bekleniyor. Bu eğilimi azaltmaya yönelik müdahalelerden biri de sağlıklı beslenmedir.

Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

Bir beslenme uzmanına göre, "beyninizi ihmal etmek yerine beslemeyi" seçtiğiniz her yiyecek, sağlığınıza bir yatırımdır.

Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

Beslenme uzmanı Naheed Ali, şunları söyledi : "Beslenme ve beyin sağlığı üzerine çalışan bir doktor olarak, yiyeceklerimizin yaşlandıkça bunamaya karşı korunmaya yardımcı olma gücünü ilk elden gördüm. Bazı basit seçimler gerçek bir fark yaratabilir."

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Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

İşte beyni besleyen 3 yiyecek...

Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

1.ORMAN MEYVELERİ

Uzmana göre, beyin hücrelerini hasara karşı koruyan antioksidanlarla dolu orman meyveleri "inanılmaz beyin besinleridir".

Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmada, her gün çilek yemenin bazı orta yaşlı insanlar için demans riskini azaltabildiğini ortaya çıkarmıştır.

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