Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi ’besliyor’

Beslenme uzmanı Naheed Ali, şunları söyledi : "Beslenme ve beyin sağlığı üzerine çalışan bir doktor olarak, yiyeceklerimizin yaşlandıkça bunamaya karşı korunmaya yardımcı olma gücünü ilk elden gördüm. Bazı basit seçimler gerçek bir fark yaratabilir."