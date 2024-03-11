Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:45
Beslenme uzmanı açıkladı: Bunamayı önleyen 3 yiyecek! Adeta beyninizi 'besliyor'
Demans oranlarının önümüzdeki yıllarda neredeyse üç katına çıkması bekleniyor. Ancak bu duruma yakalanma riskinizi azaltmanın yolları var. Nüfustaki yaşlıların oranı artarken, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre demans hastalarının sayısının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona ulaşması bekleniyor. Bu eğilimi azaltmaya yönelik müdahalelerden biri de sağlıklı beslenmedir.