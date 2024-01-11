Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:40

Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Beyin, vücudun işlevlerini yerine getirmesinde ve sürdürmesinde önemli rol oynar. Beyinin fonksiyonları ise zamanla yaşın ilerlemesi gibi nedenlerden kaynaklı olarak bilişsel gerilemeye yol açabilir. Genel sağlık konusunda olduğu gibi beyin sağlığının desteklenmesinde de bazı besinler etkili olabilir. Bu besin sayesinde bilişsel gerilemenin önüne geçmekten hafızanın desteklenmesine kadar yararlanabilirsiniz. Peki beyin sağlığı için etkili olan bu besin nedir? İşte o besin ve detayları…

Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Beyin; düşünce, hareket ve duyguların kontrolünün sağlandığı organdır. Bu organın sağlığını destekleyebilmek ise oldukça önemlidir. Beyin sağlığını destekleyen besinlerden birisi de badem.

Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Bademin içeriğinde bulunan E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve folik asit bulunur. Bu içeriği sayesinde badem, beyin sağlığı için sağlıklı bir besin haline gelir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Bilişsel gerilemenin yavaş olmasını sağlar ve hafızanın işlevinin desteklenmesini sağlar.

Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Bademin içeriğinde bulunan antioksidanlar, beyin hücrelerinin korunmasında rol oynayabilir. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle birlikte meydana gelen beyin hastalıkları ihtimalinin azalmasında etkili olur.

Beyin gücünü artırıyor! Hafızayı desteklemek için her gün ağzınıza atın…

Bir çalışmaya göre; Alzheimerın yol açtığı bilişsel etkileri yavaşlatabilmek, bol miktarda E vitamini tüketimiyle mümkün. Bir avuç kadar badem ise gün içerisinde ihtiyaç duyulan E vitamini oranının yarısını karşılar.

SON DAKİKA