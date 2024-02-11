Beyni adeta 20 yaşına döndürüyor! Kahvaltıda tüketirseniz hafızayı yeniliyor...

Sağlıksız bir beslenme tarzı, hastalıklara davetiye çıkarır. Özellikle düzensiz beslenme, sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden sağlıklı bir beslenme alışkanlığına özen göstermek önemlidir. Peki, beyin için yenileyici olan besinleri biliyor musunuz? Gelin, bu besinlere birlikte göz atalım.