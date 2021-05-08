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Haberler Galeri Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:28

Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Yaşlandıkça problemleri daha sık karşımıza çıkıyor. Bu noktada birçok kişi sağlıklı beslenmenin yollarını araştırıyor. Özellikle yüksek tansiyon, obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları riskinden korunmak isteyenler sağlıklı gıdalara yöneliyor. sağlığı da bu noktada büyük önem arz ediyor. bozulduğunda vücudun dengesi de bozulabilir. Bu noktada tüketilen gıdalara önem vermek gerekmektedir. Peki beyin sağlığı için hangi tüketmeli? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı ...

Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Prof. Dr. Sağlam, gelir grubuna göre hastalıkların çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Prostat kanseri iyi beslenen, yüksek protein alan, salam, sosis ürünler yiyen obez grubun hastalığı.

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Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Akciğer kanserleri ise daha zayıf olanların hastalığı gibi oluyor. Yemek borusu ve mide tümörlerinin yurdumuzda en çok görüldüğü bölgeler ise Van, Doğubayazıt, Bitlis, Erzurum. Gelir düzeyi düşük ve beslenme alışkanlıkları farklı grupta" dedi.

Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

"PEKMEZ, HURMA VE İNCİRDEN ALINAN ŞEKERLE BESLENEBİLİRİZ"

Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Kanser tedavisinde doğru beslemenin önemine işaret eden Sağlam, doğal yollarla üretilmemiş ve işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

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