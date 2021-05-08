Beynin en önemli gıdası olduğu ortaya çıktı! İşte beyin için yararlı ve zararlı yiyecekler...

Yaşlandıkça sağlık problemleri daha sık karşımıza çıkıyor. Bu noktada birçok kişi sağlıklı beslenmenin yollarını araştırıyor. Özellikle yüksek tansiyon, obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları riskinden korunmak isteyenler sağlıklı gıdalara yöneliyor. Beyin sağlığı da bu noktada büyük önem arz ediyor. Beyin sağlığı bozulduğunda vücudun dengesi de bozulabilir. Bu noktada tüketilen gıdalara önem vermek gerekmektedir. Peki beyin sağlığı için hangi gıdalar tüketmeli? İşte beyin sağlığımızı etkileyen yararlı ve zararlı besinler...