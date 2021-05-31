Giriş Tarihi: 31.05.2021
14:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
14:31
Beynin yaşlanmasını durduruyor! İşte en şifalı besin...
Her derde deva olduğu söylenen
kemik suyu birçok hastalığa kalkan oluyor. Uzun uzun pişirilerek elde edilen kemik suyu, vitamin ve mineral yönünden en zengin besinler arasında yer alıyor. İşte kemik suyunun mucizevi faydaları...
Uzun uzun pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Dünya trendi haline gelmiş
kemik suyu, tıpkı meyve sularının satıldığı gibi satışa sunulmuştur. Amerika sokaklarındaki her 3 kişiden birinin elinde bulunan kemik suyu, bizim ülkemizde ise yüz yıllardan beri sofraları süslemektedir.
Genellikle yemeklerde kullandığımız kemik suyunu aynı zamanda tek başına çorba olarak da tüketilir. Büyükbaş hayvanların kemiklerinden yapılan bu çorbalar daha fazla fayda sağlar.
İleri yaşlarda sıklıkla görülen kemik hastalıklarını önlemek için günde bir bardak
kemik suyu içilmelidir.
Bazı hastalıklar, ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin oranını artırarak birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Ancak
kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini azaltır.
Ayrıca beyin sağlığı içinde birebir faydalı besinlerden biridir. Antioksidan özelliği olan
kemik suyu, uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.