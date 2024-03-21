Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:01

Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, vücutta sessizce ilerledikten sonra bazı belirtilerle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kanserden koruyan ve kanserin katili olarak bilinen bazı bitki çaylarının etkilerini açıkladı. Buna göre, bazı bitki çayları düzenli olarak tüketildiğinde kanserli hücreleri hedef alarak küçültüyor ve zamanla vücuttan atılmasını sağlıyor. İşte kanserin katili olarak bilinen bitki çayları...

Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

YEŞİL ÇAY:

Antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan yeşil çay, kanser hücrelerinin büyümesini engellemesi sebebiyle sık sık tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biridir. Yeşil çay, düzenli olarak tüketildiğinde vücutta kanserleşme sürecini hızlandıran toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

PAPATYA ÇAYI:

Antioksidan bakımından zengin olan ve genellikle sakinleştirme özelliği ile tercih edilen papatya çayı, kansere eğilimli hücrelerin gelişimini durdurur. Bu sayede kanserin ortaya çıkma ihtimalini düşürür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

KURKUMA ÇAYI:

Kurkumin çayı diğer adıyla zerdeçal çayı, vücuttaki iltihaplanmayı azaltan bileşikler içerir. Kansere karşı koruyuculuk sağlayan zerdeçal, aynı zamanda sessizce büyüyen kanser hücrelerinin büyüme sürecini durdurur.

Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

HİBİSKUS ÇAYI:

Zayıflatıcı ve ödem atıcı etkisiyle bilinen hibiskus çayı aynı zamanda kansere karşı da etkilidir. Kansere karşı koruyan, kanserli hücrelerin gelişmesini engelleyen hibiskus çayı oldukça etkili bir bitki çayı olduğu için dikkatli tüketilmelidir.

Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

ADAÇAYI ÇAYI:

Aroması ve tadıyla oldukça lezzetli bir bitki çayı olan adaçayı, lezzetinin yanı sıra faydaları sebebiyle de oldukça sık tüketilmesi gereken bitki çayları arasındadır. Antioksidan yönünden zengin olması sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

SON DAKİKA