Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor

HİBİSKUS ÇAYI:

Zayıflatıcı ve ödem atıcı etkisiyle bilinen hibiskus çayı aynı zamanda kansere karşı da etkilidir. Kansere karşı koruyan, kanserli hücrelerin gelişmesini engelleyen hibiskus çayı oldukça etkili bir bitki çayı olduğu için dikkatli tüketilmelidir.