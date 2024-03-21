Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:01
Bilim insanları kanserin katili olabilecek besini açıkladı! Doğrudan kanserli hücreyi hedef alıyor
En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, vücutta sessizce ilerledikten sonra bazı belirtilerle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, kanserden koruyan ve kanserin katili olarak bilinen bazı bitki çaylarının etkilerini açıkladı. Buna göre, bazı bitki çayları düzenli olarak tüketildiğinde kanserli hücreleri hedef alarak küçültüyor ve zamanla vücuttan atılmasını sağlıyor. İşte kanserin katili olarak bilinen bitki çayları...