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Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak içenler...

Dünyada günlük ortalama kişi başı tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.02.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 09:24
Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

Dünyada günlük ortalama kişi başı tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?

Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

, kimi zaman yemekten sonra içilir, kimi zaman da dostlarla edilen iki kelama eşlik eder. Bu nedenle toplumumuzda en fazla tüketilen içeceklerin başında gelir. Peki, çay yararlı mı yoksa zararlı mıdır?

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Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

İşte, bu soru bilim dünyasını ikiye ayırmış durumda.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

Siyah çayın bilinmeyen 9 yararı ortaya çıktı. İşte siyah çayın bilimsel olarak kanıtlanmış o yararları:

Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler, bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını engelliyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

Ayrıca siyah çaydaki polifenol, DNA hasarını engelliyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı! Günde iki bardak çay içenler...

Günde 3-4 fincan içen bir insana inme inmesi oranı, 1 fincan çay içen insana göre %21 azalıyor.

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