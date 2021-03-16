Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

Bilmeden tükettiğimiz birçok besinin aslında Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en riskli besinler arasında yer aldığı açıklandı! Rapora göre, bazı besinler riskli besinler arasında yer alıyor. Genellikle faydalı veya zararlı olarak ayırdığımız besinlerin yanı sıra 'riskli besinler' olarak gruplandırılan besinlerin neden riskli olduğu merak konusu oldu. Pişirilme şekli ve tüketilme sıklığına göre riskli olabilen besinler hangileri? İşte tüketirken mutlaka dikkatli olmanız gereken riskli besinler...