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Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en raporunda yer alıyor!

Bilmeden tükettiğimiz birçok besinin aslında 'ın yayımladığı raporda en arasında yer aldığı açıklandı! Rapora göre, bazı besinler riskli besinler arasında yer alıyor. Genellikle faydalı veya zararlı olarak ayırdığımız besinlerin yanı sıra 'riskli besinler' olarak gruplandırılan besinlerin neden riskli olduğu merak konusu oldu. Pişirilme şekli ve tüketilme sıklığına göre riskli olabilen besinler hangileri? İşte tüketirken mutlaka dikkatli olmanız gereken riskli besinler...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:57
Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

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Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Bilmeden tüketiyoruz! Bu besin en riskli besinler raporunda yer alıyor!

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

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