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  • Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

Bin çeşit arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok faydası bulunuyor. vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Araştırmacılar 1000 çeşit ham maddesini araştırdı ve bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besleyici besinler...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 09:08
Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok faydası bulunuyor. vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Araştırmacılar 1000 çeşit ham maddesini araştırdı ve bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besleyici besinler...

Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

KIRMIZI LAHANA

31 kalori (100 g) puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

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Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

CHIA TOHUMU

486 kalori (100 g) puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

KABAK ÇEKİRDEĞİ

559 kalori (100 g) puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

PAZI

19 kalori (100 g) puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

PANCAR YAPRAĞI

22 kalori (100 g) puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

Bin çeşit besin arasından seçildiler! İşte en besleyici mucizevi 20 besin

KURU MAYDANOZ

292 kalori (100 g) puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

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