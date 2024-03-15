Bir kez kullandığınızda bile etkisini gösteriyor! Bu besin saç dökülmesini durduruyor yeni saç çıkartıyor

Saç dökülmesi genellikle genetik yatkınlık olarak ortaya çıkar. Erkeklerde ve kadınlarda farklı şekillerde ortaya çıkan saç dökülmesi, saç foliküllerindeki hasar sonucu oluşur. Bu hasarın giderilmesi için saç dökülmesinin kellik boyutuna gelmeden önce giderilmesi gerekir.