KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Limon iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bir limon, referans günlük alımın %51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. Araştırmalar, C vitamini açısından zengin meyve ve sebze yemenin kalp hastalığı ve felç riskini azalttığını gösteriyor.