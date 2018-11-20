Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Giriş Tarihi: 20.11.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 22:29
Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. İşte böbrek rahatsızlıklarının 10 önemli belirtisi... Kronik böbrek hastalığı toplumda çok yaygın olan aynı zamanda da geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değildir. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir.

Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

BU BELİRTİLER ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak hastalığının habercisi olabilir.

Böbrek rahatsızlıklarının 10 belirtisi

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.

BİZE ULAŞIN