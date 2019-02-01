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  • Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

Giriş Tarihi: 01.02.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 18:49
Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

yetmezliği Türkiye'de organ nakli gerektiren sorunların başında geliyor. Böbrek nakli için sıra bekleyenlerin bir kısmı uygun donör bulunmasıyla rahat nefes alabiliyor ama çok önemli bir bölümü hayatını makinelerine bağlı geçirmek zorunda kalıyor. Uzmanların uyarısı ise "böbreklerinizi sağlıklıyken koruma altına alın, diyalize mahkum olmayın" şeklinde.

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, Türkiye'de hastalığı tanısıyla izlenen 74. 475 bin hasta var. Böbrek nakli bekleme listesinde ise 22 bin hasta bulunuyor. Antalya'da yapılan 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, ve Transplantasyon Kongresinde, Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Siren Sezer'e göre, mevcut nakil sayısı ile bu rakamı eritmek mümkün değil. Böbrek naklinin bu denli yetersiz olmasının ve ihtiyacı karşılayamamasının nedeni ise kadavradan organ bağışının azlığı.

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Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

yetmezliği geliştikten sonra sıkıntılı bir tedavi süreci başlıyor. İlaçlar, diyalizler, ameliyatlar derken ancak uygun donörle karşılaşabilenlerin yüzü gülüyor. Bu nedenle böbreklerin kıymetini sağlıklıyken bilmek, böbreklere zarar veren davranışlardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Dr. Sezer'in verdiği bilgiye göre, böbreklere zarar veren ve yetmezliğe götüren 10 önemli neden ise şöyle:

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

1- Diyabet hastalığı

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

2-Hipertansiyon

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

3-Ateroskleroz (damar sertliği)

Böbrekleri tüketen 10 neden (Diyalize mahkum olmamak için dikkat)

5-Çok tuz tüketmek

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