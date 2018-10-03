Börek yiyerek de diyet yapabilirsiniz!

Diyetisyen Beyhan Koyuncu, enzime dirençli nişastayla yapılan ürünlerin ince bağırsakta sindirilip, kan şekerini yükseltmediğini belirtti. Koyuncu, şunları söyledi:
"Diyet yapan, diyabetli olan, çöl yak gibi özel spesifik hastalıklara yönelik ürünleri geliştirmek ve kullandığımız unlarla insanlara farklı bir lezzet sunmayı amaçlıyoruz. Şu an bir pastanede olabilecek tüm ürünlerimiz burada var. Kek, kurabiye, ekmek çeşitlerimiz, makarna, gevrek ve kendimize ait olan diyet ve diyabetik unların satışını sunuyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun.