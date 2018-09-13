Bu belirtiler varsa...

BAŞIN ÖN BÖLGESİNDE BASINÇ HİSSİ:

Genellikle sinüziti akla getirir. Ancak göz tansiyonu, kafa içinde ön kısımda yer işgal eden lezyon ile bazı migren çeşitlerinde de bu his olabilir. Şakaklarda ağrı ve basınç duygusu: Gerilim tipi baş ağrıları, çene ekleminde kireçlenme, kulak önündeki tükürük bezinin hastalıkları, şakak bölgesindeki damarın mikropsuz iltihaplanması.

Ensede ağrı ve basınç: Tansiyon yüksekliği, boyun omurlarında kireçlenme, sinir basıları, kas spazmları gibi patolojileri düşündürür. Başta basınç hissiyle beraber görmede bulanıklık: Göz tansiyonu, gözün arka tabakalarında kanama, yırtılma olması.