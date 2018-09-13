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Bu belirtiler varsa...

Giriş Tarihi: 13.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 09:53
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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

Her hastalığın bir belirtisi var. Bakın hangi sancı hangi hastalığı işaret ediyor. Ateş, ağrı, kilo değişimi, yorgunluk, baş dönmesi, öksürük, kaşıntı... Bütün bu belirtilerin bir ya da birkaç anlamı olabiliyor. Bu belirtilerin farkında olmak ların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli rol oynuyor. Bakın hangi belirtiler hangi sağlık sorunlarına işaret ediyor...

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

BAŞIN ÖN BÖLGESİNDE BASINÇ HİSSİ:

Genellikle sinüziti akla getirir. Ancak göz tansiyonu, kafa içinde ön kısımda yer işgal eden lezyon ile bazı migren çeşitlerinde de bu his olabilir. Şakaklarda ağrı ve basınç duygusu: Gerilim tipi baş ağrıları, çene ekleminde kireçlenme, kulak önündeki tükürük bezinin ları, şakak bölgesindeki damarın mikropsuz iltihaplanması.

Ensede ağrı ve basınç: Tansiyon yüksekliği, boyun omurlarında kireçlenme, sinir basıları, kas spazmları gibi patolojileri düşündürür. Başta basınç hissiyle beraber görmede bulanıklık: Göz tansiyonu, gözün arka tabakalarında kanama, yırtılma olması.

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

GÖRME BULANIKLIĞI:

Katarakt, gözün optik sisteminde bozukluk, şeker ve tansiyon hastalığına bağlı göz damarlarında hasarlanma, göz sinirinin ları, gözün saydam tabakasının hastalıkları, kafa içinde görme merkezinin hastalığı.

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

BAŞ DÖNMESİ:

Tansiyon yükselmesi ve düşmesi, iç kulaktaki denge organının ları, sıvı noksanlığı, kansızlık, tuz dengesi bozukluğu, vitamin noksanlığı, kafa içinde basınç artışı, görme bozuklukları, beyin sapı hastalıkları.

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

BURUN KANAMASI :

Pıhtılaşma sistemi ları, kandaki pulcukların sayısının ve fonksiyonunun az olması, tansiyon yüksekliği, kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi, burun içinde kılcal damar yumağının olması, ileri dönem karaciğer-böbrek hastalığı, burun içinde enfeksiyon.

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

BURUN TIKANIKLIĞI:

Gribal enfeksiyonlar, burun alerjisi, burunda deviasyon, polip. Baş dönmesiyle beraber görülen burun kanaması: İlk akla gelmesi gereken tansiyon yüksekliğidir.

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Bu belirtiler varsa...
Bu belirtiler varsa...

ANİ İŞİTME KAYBI :

Kulak zarında travma ya da enfeksiyona bağlı delinme olması, işitme sinirine toksik etkisi olan ilaçlar, yüksek desibelde sese maruz kalma, multipl skleroz (MS) denilen hastalığın işitme sinirine zarar vermesi, işitme sinirinin tümör ya da başka nedenlere bağlı basıya maruz kalması.

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