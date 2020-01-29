Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

Karaciğer vücudumuzdaki en önemli organlardan biridir. Ciltten sonra en büyük ikinci organdır ve temel sağlık fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Karaciğerde toksin birikimi bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...