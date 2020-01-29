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  • Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

vücudumuzdaki en önemli organlardan biridir. Ciltten sonra en büyük ikinci organdır ve temel sağlık fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Karaciğerde toksin birikimi bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. Karaciğer yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 14:39
Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

Karaciğerin en önemli görevi vücuda zararlı olabilecek adeta zehir görevi gören toksik maddeleri temizlemektir. yediklerinizi vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, Demir, vitamin ve enerji kaynaklarını depolar. Vücudumuzun en önemli organlardan biri olan karaciğer sağlıksız bir duruma düştüğünde bize sinyaller göndermeye başlar. Önemli olan bu sinyalleri farkına varıp önceden önlem almak gerekir. İşte sağlıksız bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteren belirtiler...

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

KARACİĞERİN OLDUĞU BÖLGEDE AĞRI

Karnınızın sağ üst bölgesinde ağrılı hissetmek, karaciğerinizin sorun yaşayabileceğinizin ilk işaretidir. Genellikle, durağan bir acıdır. yediklerinizi, vücudunuzun kullanabileceği besinler haline getirmesinin yanı sıra, atıkları filtrelemeye ve vücudun atıkları filtrelemesine yardımcı olmak olduğunu unutmayın. Karaciğeriniz bir hastalıktan etkilendiğinde, etkili bir şekilde çalışamaz, acı çeker ve vücut toksisite belirtileri gönderir.

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Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

BACAK VE AYAK BİLEĞİNDE MEYDANA GELEN ŞİŞME

Sorunu görmezden geldiğinizde, zavallı karaciğeriniz skar dokusu oluşturma pahasına kendini onarmaya çalışır. Skar dokusu ne kadar fazla olursa karaciğerin çalışması o kadar zorlaşır ve bu da portal hipertansiyona yol açar.

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

Son olarak bacaklarda ödem meydana gelir. İyi haber ise ödemin ağrısız meydana gelmesidir. Ödem her iki bacağı ve baldırları etkileyebilmektedir.

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

KİLO ALMAK

Hormon işlev bozukluğundan kaynaklanmayan kilo alımı yaşıyorsanız, fonksiyonu bozukluğunuz için doktorunuzla tartışmak isteyebilirsiniz.

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

gelen tüm toksinlerle (yapay tatlandırıcılar, yüksek yağlı diyet, bazı ilaçlar vb.) başa çıkamaz. Karaciğerin bulabildiği tek şey süzülmemiş toksinleri yağ hücrelerinde depolamak. Bu karışıklık meydana geldiğinde, vücudunuzun çok çalışan karaciğeri temizlemesine yardımcı olmadıkça kilo vermenize izin vermez.

Bu belirtilere dikkat! Sağlıksız karaciğerin ilk belirtisi...

GÖZ SARARMASI

Bir insanın gözleri veya derisi sararmaya başladığında, bilim bu durumu sarılık olarak adlandırılır. Sarılık çoğu zaman hastalık değil vücudunuzda meydana gelen bir işlevsizliğin belirtisidir.

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