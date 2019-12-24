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Bu besin böbrekleri temizliyor!

Böbrek rahatsızlıkları sinsi sinsi ilerler ve ne yazık ki gelişim aşamasında sinyal vermezler. Böbrek sağlığını korumak için de sağlıklı beslenmek önem taşır. Böbrek hastalıkları, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve son evrelere geldiğinde idrarda kan, şiddetli ağrı gibi belirtiler verir. Başlangıçta hiçbir belirti vermeden ilerlediği için böbrek hastalıklarına yakalanmadan önce mutlaka önlem almak, düzenli beslenmek ve bazı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Peki böbrek hastalıklarının belirtileri nelerdir? Böbrek hastalıklarına iyi gelen besinler nelerdir? Hangi besin böbrekleri temizler? Böbrek hastalıklarına yakalanmamak için hangi besinlerden uzak durmak gerekir?

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:07
Bu besin böbrekleri temizliyor!

Böbrek rahatsızlıkları sinsi sinsi ilerler ve ne yazık ki gelişim aşamasında sinyal vermezler. Böbrek sağlığını korumak için de sağlıklı beslenmek önem taşır. Böbrek hastalıkları, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve son evrelere geldiğinde idrarda kan, şiddetli ağrı gibi belirtiler verir. Başlangıçta hiçbir belirti vermeden ilerlediği için böbrek hastalıklarına yakalanmadan önce mutlaka önlem almak, düzenli beslenmek ve bazı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Peki böbrek hastalıklarının belirtileri nelerdir? Böbrek hastalıklarına iyi gelen besinler nelerdir? Hangi besin böbrekleri temizler? Böbrek hastalıklarına yakalanmamak için hangi besinlerden uzak durmak gerekir?

Bu besin böbrekleri temizliyor!

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

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Bu besin böbrekleri temizliyor!

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

Bu besin böbrekleri temizliyor!

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

Bu besin böbrekleri temizliyor!

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

Bu besin böbrekleri temizliyor!

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.

Bu besin böbrekleri temizliyor!

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.

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