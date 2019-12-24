Bu besin böbrekleri temizliyor!

Böbrek rahatsızlıkları sinsi sinsi ilerler ve ne yazık ki gelişim aşamasında sinyal vermezler. Böbrek sağlığını korumak için de sağlıklı beslenmek önem taşır. Böbrek hastalıkları, çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve son evrelere geldiğinde idrarda kan, şiddetli ağrı gibi belirtiler verir. Başlangıçta hiçbir belirti vermeden ilerlediği için böbrek hastalıklarına yakalanmadan önce mutlaka önlem almak, düzenli beslenmek ve bazı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Peki böbrek hastalıklarının belirtileri nelerdir? Böbrek hastalıklarına iyi gelen besinler nelerdir? Hangi besin böbrekleri temizler? Böbrek hastalıklarına yakalanmamak için hangi besinlerden uzak durmak gerekir?