Bu besin kansızlığa derman oluyor!

Demirin bağırsaktan emilimini artırmak için;

C vitamini demirin emilimini artırır. Bu nedenle yumurtayı portakal suyu veya domatesle, köftenin yeşil salata ile tüketilmesi demirim emilimin artırmak açısından önemlidir.

Mayalı ekmekteki demir mayasız ekmeğe göre daha çok emilir.

İyi pişmemiş kuru baklagiller ya da kepek ekmeği demirin emilimin azaltır.

Posalı gıdalarla beslenme demirin emilimini azaltır.

Gıdaları saklamakta kullandığımız alüminyum, paslanmaz çelik ve teneke de demirin emilimin azaltır.

Yemeklerle Çay ve Kahve Tüketmeyin!

Demir eksikliğini önlemenin bir yolu da çay ve kahveyi yemek sırasında ya da hemen sonrasından tüketmemekten geçiyor. Çay ve kahveyi mümkün olduğunca ara öğünlerde tüketmeye özen gösterin. Ayrıca çayı açık ve limonla birlikte tüketmekte fayda vardır.