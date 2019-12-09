Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:51
Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, , uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

Bu besine dikkat! Direkt beyni etkiliyor ve...

TAHILLAR:

Kompleks B vitaminleri bakımından zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü gibi besinler serotonin üretimine yardımcı olan gıdalar arasındadır.

BİZE ULAŞIN