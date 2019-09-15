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Bu besine dikkat! tüketiyoruz ama...

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 15.09.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 14:57
Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

Hangi gıdada ne kadar var? Sağlıklı beslenmede günlük şeker tüketiminin 50 gramı (1 Küp şeker - 4gram) geçmemesi gerekiyor. Aşırı şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları...

Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç şeker var?

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Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp oranında etki ediyor.

Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

ANANAS

Ananasın içinde kaç şeker var?

Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

Ananas 2.5

Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç var?

Bu besine dikkat! Severek tüketiyoruz ama...

Üzüm 5 küp

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