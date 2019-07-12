Bu besinin bağımlılık yaptığı ortaya çıktı! İşte bağımlılık yapan tehlikeli besinler

Bazı besinler vücudumuza fayda sağlarken bazı besinler de sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Önemli olan hangi besinin ne gibi zararları olduğunu bilerek o besinlerden uzak durmak olacaktır. Son yapılan araştırmalara göre sağlığımızı etkileyerek daha fazla yememize sebep olan besinler ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar, bağımlılık yapan yiyecekleri araştırdılar. İki bölümlük bir çalışma yayımlayan uzmanlar, bağımlılık yapan o besinler açıkladı. Peki bağımlılık yapan besinler nelerdir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler bağımlılık yaratır. İşte bağımlılık yaratan tehlikeli bir o kadar da sağlıksız besinler...