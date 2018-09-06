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Bu besinler damarları silip süpürüyor!

Giriş Tarihi: 06.09.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 09:41
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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

BADEM

E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

NAR

İçerisinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar, kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler.

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

ZERDEÇAL

Zerdeçal, damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

BROKOLİ

K vitamini ve lif açısından zengin olan brokoli, kolesterolü ve tansiyonu düşürür. K vitamini damarlardaki kalsiyum seviyesini dengeler.

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Bu besinler damarları silip süpürüyor!
Bu besinler damarları silip süpürüyor!

AÇAİ ÜZÜMÜ

Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır.

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