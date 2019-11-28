Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Göz hastalıkları yaşam kalitemizi alt üst etmekle kalmıyor, tedavide geç kalındığında kalıcı görme kaybına bile yol açabiliyor. Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. Göz sağlığı için çok önemli olan lutein vücutta üretilmiyor. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz luteini besinlerden almalıyız. Lutein aynı zamanda hem birçok kanser türünü hem de kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını önlüyor. Selahattin Dönmez göz sağlığına iyi gelen luteini hangi besinler alabileceğimizi yazdı. İşte göz sağlığına iyi gelen mucizevi besinler...