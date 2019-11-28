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  • Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Bu göz sağlığını koruyor! İşte süper besinler

Göz hastalıkları yaşam kalitemizi alt üst etmekle kalmıyor, tedavide geç kalındığında kalıcı görme kaybına bile yol açabiliyor. Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. için çok önemli olan vücutta üretilmiyor. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz luteini besinlerden almalıyız. Lutein aynı zamanda hem birçok kanser türünü hem de kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını önlüyor. Selahattin Dönmez luteini hangi alabileceğimizi yazdı. İşte göz sağlığına iyi gelen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:39
Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Göz hastalıkları yaşam kalitemizi alt üst etmekle kalmıyor, tedavide geç kalındığında kalıcı görme kaybına bile yol açabiliyor. Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. için çok önemli olan vücutta üretilmiyor. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz luteini besinlerden almalıyız. Lutein aynı zamanda hem birçok kanser türünü hem de kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını önlüyor. Selahattin Dönmez luteini hangi alabileceğimizi yazdı. İşte göz sağlığına iyi gelen mucizevi besinler...

Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

beslenmeyle doğrudan ilgilidir. Gözle ilgili problemler yetersiz beslenme sonucunda hızla kendini gösterir. Yaşla birlikte görmede azalma, göz kuruluğu, katarakt, sarı nokta hasarı ile oluşan makula dejenerasyonu doğru beslenmediğimizde karşımıza çıkacak en önemli problemlerdir.

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Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Göz sağlığını koruyan, süper antioksidan nitelikteki öğelerinden zengin beslenerek tüm bu problemlere karşı korunmak çok kolay. Son zamanlarda ön plana çıkan, bir diğer gözü koruyan bileşen adeta son dönemlerin parlayan yıldızı.

Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

ÇEVRESEL ETMENLER

Katarakt, glokom, diyabet kaynaklı göz retina hasarı, makula tabakası hasarı gibi birçok hastalık hem hayat kalitesini olumsuz etkiler hem de hastalığın ilerlemesi görme kaybı için risk teşkil eder. Sağlıklı bir görme işleminde, göz lensi ışığı toplar ve beynin işleyebileceği bir görüntü oluşturarak retinaya odaklar.

Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Genetik faktörler veya oksidatif stres, aşırı ışık maruz kalmak, yetersiz beslenme, sigara içme gibi çevresel bileşenler lensi ve retinanın merkezi bölümünde yer alan makula tabakasına hasar vermesi görme sorunlarına neden olabilir.

Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

LUTEİN NEDİR?

antioksidan özellikteki karotenoid sınıfında yer alır. Yağda çözünen bir moleküldür, sarıyla kahverengi arası bir renge sahiptir. Yeşil yapraklı ve sarı-turuncu sebze ve meyvelerde yüksek miktarda bulunur. Lutein göz sağlığında görevli diğer bir molekül olan zeaksantin ile birlikte gözün retina tabakasında yer alır.

Bu besinler göz sağlığını koruyor! İşte göz sağlığına iyi gelen süper besinler

Bu iki molekül retinadaki mavi ışığın yüzde 90'ını emer, görme yeteneğini geliştirir, göz tabakalarına zarar veren serbest radikallerin aktivitesini engeller, göze gelen zararlı ışınların etkisinden gözü korur, göz hastalıklarını önler ve görme keskinliğini artırır.

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