Bu besinler halsizliği yok ediyor! İşte halsizliğe iyi gelen en önemli besinler

Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Bu yorgunluk hissi bir kez geldiğinde günün kalan diğer zamanlarını işlevsel kullanamamıza sebep olmaktadır. Biz bunu halsiz kalmak diye adlandırırız.Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik kimi zaman tamamen psikolojik olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. Peki hangi besinler halsizliği yok ediyor? İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...