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  • Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

Bu ! İşte kas yapan en iyi 16 !

Yaz mevsiminin gelmesiyle fit bir vücuda sahip olmak isteyenler salonlarını doldurmaya başladı. Sağlıklı kilo verirken kas kütlenizi arttırabileceğiniz 16 süper olduğunu biliyor muydunuz? vücudumuzun üretemediği ama ihtiyaç duyduğu birçok maddenin kaynağıdır. Doğa besinler yolu ile yaşayabilmemiz için gerekli olan her türlü vitamin, minarel ve benzeri maddeleri bize sunar. Peki hangi besinler daha sağlıklıdır? Hangi besinler kilo aldırır? Hangi besinler kas kütlesini arttırır? Kim fit bir vücuda sahip olmak İşte yağ oranı düşük kas kütlesi fazla fit bir vücudun sırrının saklı olduğu besinler... Spor hiç kuşkusuz kaslı bir vücuda sahip olmak için birinci şart ama bunu yediğimiz içtiğimizle desteklememiz gerektiği de bir gerçek. İşte yaptığımız sporun gerçekten işe yaraması için yani sağlıklı bir vücut için beslenmenize katmanız gereken en iyi !

Giriş Tarihi: 11.06.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 15:01
Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

Herkes güçlü kaslara sahip olmak ister. Kuvvetli kasların olmazsa olmazı kuşkusuz ... Ancak sporun yanı sıra doğru bir şekilde beslenme de kas yapımını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kas yapan en iyi 16 besini sıraladı...

Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

MUZ:
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

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Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

BALIK YAĞI:
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

ÇİKOLATALI SÜT:
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

BADEM:
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

ISPANAK:
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak! İşte kas yapan en iyi 16 besin!

YULAF:

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

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