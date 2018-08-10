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Bu besinler dökülmesini önlüyor!

dökülmesini durdurabilmek ya da edebilmek için öncelikle nin sebebini bilmek gerekmektedir. Saç dökülmesi genetik olabildiğini gibi çeşitli hastalıklar yüzünden, beslenme eksikliği ya da stres yüzünden de meydana gelebilir. Saçların beslenme ve büyümesinde, yediğimiz gıdaların önemi, tükettiğimiz vitamin oranları, sağlıklı beslenme, saça yararlı gıdaların tercih edilmesi saçımıza dışardan sürdüğümüz krem şampuan ya da bakımlardan daha fazla olabilmektedir. Saç dökülmesinde dökülme özellikle belirli bir hastalık sebebiyle yaşanmıyorsa beslenmeye dikkat etmenin belirli bir oranda işe yaradığını söylemek mümkündür. sabah.com.tr olarak saçlara iyi gelen besinleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 10.08.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 23:56
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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!
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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Günlük 50-200 tel dökülmesi normal. Ancak bundan fazla dökülme, beslenme düzeninizde bir şeylerin ters gittiğinin göstergesidir.

, yüzümüzün en önemli aksesuarlarından biri. Kozmetik firmaları, tip ve cinsiyete göre saç sorunları için çok detaylı ürünler pazarlıyor. Ancak saç sağlığı sadece dışarıdan bakımla olmuyor, içten bakım için de doğru beslenme şart!

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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Mevsim geçişleri, hormonal faktörler ve düzensiz yaşam tarzı, ları yıpratıyor. Son zamanlarda saçlarınız cansız, parlaklığını yitirmiş ve kırılgansa beslenmenizi gözden geçirmenizi öneririm.

Özellikle protein, demir ve diğer besin öğelerinden oluşan dengeli beslenme programıyla, saçlarınızı ışıltılı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Saçlar, keratin proteininden oluşuyor. Cansız bir madde olduğundan, sağlıklı ve yeterli beslenme olmadan, protein veya diğer besinlerle zenginleştirilmiş sampuanlar, bakım ürünleri saçın uzamasına etki edemeyebiliyor.

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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Protein desteği

Nasıl vücudumuzda tüm sistemlerin düzenli işleyebilmesi için dengeli beslenme önemliyse aynı durum larımız içinde geçerli. Saç tellerimizin büyüme fazı, 2-5 yıl sürüyor. Bu süre sonunda, saçlar yaklaşık üç aylık bir dinlenme fazına geçerek yerine yenilerinin gelmesi için dökülüyor. Eğer günlük diyetinizde yeterli protein almıyorsanız, fazla miktarda yaşayabilirsiniz.

Bitkisel protein kaynakları kurubaklagiller, tam tahıllar, soya veya hayvansal protein kaynakları et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt ve yumurtayla rezervlerinizi doldurabilirsiniz.

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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Neler yemelisiniz?

sağlığınız için sadece protein almanız yeterli değil. Bunun yanında saç ve saç derisi sağlığına katkısı olan diğer besinler demir, biotin, çinko, selenyum, bakır ve magnezyumla A, B6, C, D, E vitaminleri ihmal edilmemeli.

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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Selenyum

Balık, tam tahıllar, brokoli, lahana, kereviz, salatalık, soğan, turp, sarımsak, mantar, yumurta, ay çekirdeği selenyum bakımından zengin.

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Bu besinler dökülmesini önlüyor!
Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

D vitamini

En iyi kaynağı güneş olmakla birlikte uzun süre güneşe maruz kalan larda da yıpranma görülebiliyor. Bu nedenle yağlı balıklar, yumurta sarısı, peynir ve süt bol tercih edilmeli.

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