Bu besinler saç dökülmesini önlüyor!

Saç dökülmesini durdurabilmek ya da tedavi edebilmek için öncelikle saç dökülmesinin sebebini bilmek gerekmektedir. Saç dökülmesi genetik olabildiğini gibi çeşitli hastalıklar yüzünden, beslenme eksikliği ya da stres yüzünden de meydana gelebilir. Saçların beslenme ve büyümesinde, yediğimiz gıdaların önemi, tükettiğimiz vitamin oranları, sağlıklı beslenme, saça yararlı gıdaların tercih edilmesi saçımıza dışardan sürdüğümüz krem şampuan ya da bakımlardan daha fazla olabilmektedir. Saç dökülmesinde dökülme özellikle belirli bir hastalık sebebiyle yaşanmıyorsa beslenmeye dikkat etmenin belirli bir oranda işe yaradığını söylemek mümkündür. sabah.com.tr olarak saçlara iyi gelen besinleri sizler için derledik...