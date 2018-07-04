Bu besinler unutkanlıkla savaşıyor!

Sağlıklı beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını da geliştirerek unutkanlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir.

Örneğin, fazla miktarda doymuş yağ içeren yiyecekler kötü kolesterolün yükselmesine, damarlarda plakalar oluşmasına ve dolayısıyla beyne olan kan akışının azalmasına neden olabilir.

Beyne giden kanın olması gerekenden az olması ise kan yoluyla taşınan oksijenin de azalmasına yol açar. Oksijen azlığı kısa sürede hafızanın zayıflamasına, ilerleyen durumlarda ise "vasküler demans"a neden olabilir.

"Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler" beyne ve diğer organlara iyi geldiği bilinen, omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri kapsamaktadır.