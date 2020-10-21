Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine ...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 11:12
Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine ...

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. Bazı besinler buzdolabında saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz.

SON DAKİKA