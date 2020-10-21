Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Kısa sürede zehre dönüşüyorlar...

Yiyecek ve içecekleri daima buzdolabında saklamaya özen gösteririz. Besinlerin buzdolabında muhafaza edilişi geç bozulacağı algısını yaratır. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Birçok besin buzdolabında saklandığında görüntüsünden bir şey kaybetmese de besin değerleri yok olur. Görüntüsü değişmediği için bozulmadığını sanarak tükettiğimiz besinler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...