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Bu besinleri eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:10
Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

BU BESİNLER MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Çağımızın korkutan hastalığı olan meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Günümüzde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanabiliyor. Aslında yaşam tarzında yapılacak olan bazı değişikliklerle meme kanserinden büyük ölçüde korunmak mümkün. Bunun için de öncelikle beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre, lı beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor.

Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Doğru beslenmek meme kanseri riskini düşürmek için en önemli yollardan biri. Amerikan Kanser Derneği, meme kanserinden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketildiği, buna kıyasla kırmızı etin, işlenmiş et ürünlerinin ve şekerin daha az tüketildiği bir beslenme modelini benimsemek gerektiğini vurguluyor. Ayrıca içerdikleri antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı besinlere de sofrada düzenli olarak yer açmak gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal meme kanserine mücadelede ayrı bir önem taşıyan besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Ceviz

Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen "gama tokoferol" adında bir bileşen içeriyor. Ayrıca içerdiği fitoöstroller sayesinde, kadınlarda ve erkeklerde östrojen seviyelerini düzenleyerek, meme kanseri hücrelerinin büyümelerine neden olan östrojen reseptörlerinin de bloke edilmesini sağlıyor. Nutrition and Cancer Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada; 1 ay boyunca her gün ceviz tüketen farelerde, tüketmeyenlere göre kanserli hücrelerin büyüme oranının yarı yarıya azaldığı görülmüş. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye çalışın.

Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Domates

Yemeklere sos olmanın dışında, pişmiş domates meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı oluyor! Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yayınladığı bir çalışmada, domateste bulunan likopenin, özellikle meme kanserinin önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu bildirilmiş. Domateste ayrıca piştikçe etkinliği artan antikanserojen özelliğe sahip karotenoidler mevcut. Yapılan çalışmalarda yüksek karotenoid düzeyine sahip olan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 19-22 oranında daha düşük olduğu saptanmış. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında menemen tüketmek ya da makarna soslarını pişmiş domatesle yapmak hem lı hem de lezzetli birer alternatif olabilir.

Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Yağlı balıklar

Yağlı balıklar, özellikle omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zenginler. Uluslararası çalışmaların geniş çaplı bir analizi yapıldığında, yeterli omega 3 yağ asidi tüketen kadınların yüzde 14 oranında daha az meme kanseri riski taşıdığı bulunmuş. Omega 3 yağ asitleri, hem antioksidan kapasitesi, hem de kalp koruyucu özellikleri sayesinde diyetimizde mutlaka bulundurmamız gereken yağlar arasında yer alıyorlar. Sadece somon değil, uskumru ve hamsi gibi balıklar da omega 3 yönünden zenginler. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal meme kanserine karşı haftada 2 gün balık tüketmeyi ihmal etmemiz gerektiğini söylüyor.

Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Yeşil çay

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal yeşil çayın açısından pek çok yararı bulunan polifenoller bakımından oldukça zengin olduğunu belirterek şunları söylüyor: "İçerdiği bu antioksidan bileşenler sayesinde hücreleri oksidatif hasara karşı koruyarak kanserli hücre oluşumunu dolaylı olarak azaltıyor. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen küçük bir çalışmada, günde en az 1 fincan yeşil çay içen kadınların çay içmeyenlere göre daha az oranda kanser tanısı aldığı tespit edilmiş. Eğer tansiyon probleminiz yoksa günde 2 fincan yeşil çay içmenizde fayda var."

Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Zerdeçal

Zerdeçalın etken maddesi olan curcumin, anti inflamatuar özelliği sayesinde kronik inflamasyon ve kanser gelişimin önlenmesinde önemli bir yere sahip. Bu kök baharatı tüketirken etkinliğinin artması için karabiber ve zeytinyağıyla karıştırarak salata sosu veya kahvaltılık sos olarak tüketebilirsiniz. Ancak dikkat! Günde 1 tatlı kaşığından fazlasını tüketmek tansiyon ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

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