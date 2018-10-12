Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Kansere bile çareler...

Doğru beslenmek meme kanseri riskini düşürmek için en önemli yollardan biri. Amerikan Kanser Derneği, meme kanserinden korunmak için daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketildiği, buna kıyasla kırmızı etin, işlenmiş et ürünlerinin ve şekerin daha az tüketildiği bir beslenme modelini benimsemek gerektiğini vurguluyor. Ayrıca içerdikleri antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı besinlere de sofrada düzenli olarak yer açmak gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal meme kanserine mücadelede ayrı bir önem taşıyan besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.