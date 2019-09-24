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  • Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

Bu diyetle verin! İşte mucizevi etkisiyle

Diyetler çoğu kadın için günlük hayatın rutinidir. O kadar çok çeşidi var ki, bazen hangisini seçeceğimiz konusunda kararsız kalır, bazen de uygulamaya başladıktan kısa süre sonra hemen bırakırız. Bazı kilo vermek isteyenlerin bu sürecinde yardımcı olarak kullanılıyor. Özellikle son zamanlarda diyet listelerinin başında yer alan birçok kişinin tercihi oldu. Diyet yaparken sağlığınızı da olumlu yönde etkilemek istiyorsanız haşlanmış tam size göre...Bu haşlanmış diyetinin hem sağlığınıza inanılmaz faydası olacak hem de bir vermenizi sağlayacak. Peki haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır? Haşlanmış limon diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayda 10 kilo vermenizi sağlayacak olan haşlanmış limon diyeti...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 12:13
Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

Diyetler çoğu kadın için günlük hayatın rutinidir. O kadar çok çeşidi var ki, bazen hangisini seçeceğimiz konusunda kararsız kalır, bazen de uygulamaya başladıktan kısa süre sonra hemen bırakırız. Bazı kilo vermek isteyenlerin bu sürecinde yardımcı olarak kullanılıyor. Özellikle son zamanlarda diyet listelerinin başında yer alan birçok kişinin tercihi oldu. Diyet yaparken sağlığınızı da olumlu yönde etkilemek istiyorsanız haşlanmış tam size göre...Bu haşlanmış diyetinin hem sağlığınıza inanılmaz faydası olacak hem de bir vermenizi sağlayacak. Peki haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır? Haşlanmış limon diyeti yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte ayda 10 kilo vermenizi sağlayacak olan haşlanmış limon diyeti...

Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

Son dönemlerin moda diyetleri arasında gösterilen , güne zinde başlamanızı sağlayacak, sizi daha enerjik hissettirecek. Sınırsız C vitamini kaynağı olan işin içinde olunca buna inanmak zor olmaz tabiki ancak bu diyetin nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenince hemen uygulamaya başlayacaksınız.

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Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

Diyetler çoğu kadın için günlük hayatın rutinidir. O kadar çok çeşidi vardık ki, bazen hangisini seçeceğimiz konusunda kararsız kalır, bazen de uygulamaya başladıktan kısa süre sonra hemen bırakırız. Ancak bu haşlanmış diyetini bırakamayacaksınız.

Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet , 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

Bu diyetle ayda 10 kilo verin! İşte mucizevi etkisiyle haşlanmış limon diyeti

İçine de sıktığınız suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

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