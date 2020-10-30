Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.