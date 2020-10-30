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Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz
Sindirim kanalında yer alan mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota sindirim sistemimizin önemli bir parçası. Mikrobiyotanın dengesi bozulduğunda birçok olumsuzlukla birlikte kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyecek hem de 5 günde 2 kilo kaybedeceksiniz.
Giriş Tarihi: 30.10.2020
09:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
09:05
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