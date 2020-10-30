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Haberler Galeri Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Sindirim kanalında yer alan mikroorganizmaların oluşturduğu sindirim sistemimizin önemli bir parçası. Mikrobiyotanın dengesi bozulduğunda birçok olumsuzlukla birlikte kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyecek hem de 5 günde 2 kilo kaybedeceksiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:05
Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Sindirim kanalında yer alan mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyota sindirim sistemimizin önemli bir parçası. Mikrobiyotanın dengesi bozulduğunda birçok olumsuzlukla birlikte kilo alımı da ortaya çıkıyor. Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyecek hem de 5 günde 2 kilo kaybedeceksiniz

Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

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Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.

Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.

Bu diyetle mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo vereceksiniz

Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.

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