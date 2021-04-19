Bu gıdaya dikkat edin! Böbrek taşına sebep olduğu ortaya çıktı

Vücutta bulunan atık maddelerin dışarı atılması için önemli rol oynayan böbrekler, diğer yandan vücut için gerekli olan maddeleri filtreleme görevini üstlenir. Günlük hayatta vücuda alınan gıdalar farklı etkilere neden olabiliyor. Son yapılan araştırmalara göre bazı gıdaların böbrek taşına neden olduğunu ortaya çıkardı. Hangi gıdalar böbrek taşına neden olur? Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarının ne olduğunu ve korunma yöntemlerini anlattı.