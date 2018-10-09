Bu hatalardan kaçının! Salata yerken kilo almayın!

LEZZET ARTIRICI SOSLARDAN KAÇININ

Bağırsak hareketlerini hızlandıran ve sindirim sisteminin hızlı çalışmasına yardımcı olan salata, vücudu toksik öğelerden temizleyerek yeniliyor. Aynı zamanda yüksek lif ve yüksek su içeriği sayesinde mide kapasitesini doldurarak tokluk hissi de yaratıyor. Düşük kalorileri ile diyet yapanlar için de uzun süreli tokluk sağlıyor. Ancak, düşük kalorisi ile diyetlerin vazgeçilmezi olan salata, daha fazla kilo almanıza da yol açabilir! Salatanın üzerine koyacağınız soslar, içindeki pek çok katkı maddesinin yanı sıra yüksek kalorileri ile tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle salatanıza saf zeytinyağı ve limon, biraz da elma sirkesi ekleyip başka bir sos kullanmamakta fayda var.