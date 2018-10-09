Bu hatalardan kaçının! Salata yerken kilo almayın!

SAĞLIKLI SALATANIN 7 ÖNEMLİ KURALI!
Rokasından kıvırcığına, domatesinden kuzukulağına, taze soğanından reyhanına ve daha birçoğuna… Salata, besin değerleri açısından zengin güçlü silahşörleri, kendine has tadı ve rengiyle lezzetinin yanı sıra tam bir sağlık deposu. Ancak aman dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salata hazırlarken bazı kurallara mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor. Aksi halde sağlık vadeden bu yeşilliklerin bir anda tehlikeli hale gelebildiğini belirten Evrim Demirel "Üstelik içine katılan soslar ile kilo almanıza bile neden olabiliyor" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salatanın faydalarını ve sağlıklı salata hazırlamanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.