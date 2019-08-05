Bu süper besinler kas kütlenizi arttıracak! İşte kaslı bir vücut için en iyi 16 besin!

Herkes güçlü kaslara sahip olmak ister. Kuvvetli kasların olmazsa olmazı kuşkusuz spor... Ancak sporun yanı sıra doğru bir şekilde beslenme de kas yapımını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kas yapan en iyi 16 besini sıraladı...

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.