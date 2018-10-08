Bu yöntem tümörü tam 12’den vuruyor!

"AKILLI RADYOTERAPİ" DÖNEMİ BAŞLIYOR!

MR LINAC, radyoterapi tedavisinde yeni ve akıllı bir yöntem. MR görüntüsü eklenen ve gelişmiş yazılımıyla "Akıllı radyoterapi" yapabilen bu yöntem; tümörün hareketini algılıyor, hızlı ve net görüntü alabiliyor, işlem sırasında tümörün hareketine göre yeni planlama yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle ışınlar, tümöre tam isabet ederken çevre dokulara zarar vermiyor.

Guiness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir basket örneğiyle açıklıyor MR Linac yöntemini Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar ve şöyle diyor: "Profesyonel bir basketbol oyuncusu gözü kapalı olarak basket potasına arka arkaya yaklaşık 88 kez topu isabet ettirirken, gözü açık attığında bu sayı 5221'e çıkıyor. İşte MR Linac yönteminin üstünlüğünü gösteren bir örnek bu. Çünkü bu yöntemden sonra tümörü ışınlarken elde ettiğimiz başarı, bu yöntemden öncekilere göre kıyas kabul etmiyor!"