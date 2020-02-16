Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte 'in mucize dediği besin...

Binlerce yıl önce tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık nasıl tüketilmelidir? Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler hangileridir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 10:00
'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

Binlerce yıl önce tarafından tüketilmesi önerilen 'kızılcık'ın faydaları şaşırtıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. enfeksiyona birçok hastalığa şifa olan kızılcık nasıl tüketilmelidir? Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir? "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler hangileridir? İşte ayrıntılar...

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti! İşte Lokman Hekim'in mucize dediği besin...

İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

BİZE ULAŞIN