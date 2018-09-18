Buzdolabına Girmesi Sakıncalı Besinler

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Dışarıdan alıp getirdiğimiz gibi hemen buzdolabına saklıyoruz.Bu doğru olan mı? Yoksa bir yerlerde yanılıyor muyuz? Bazı yiyecekler için durum tam tersi ve birçoğumuz bunun farkında bile değiliz. Peki hangi yiyecek nasıl saklanmalı? İşte en çok tükettiğimiz yiyecekleri saklama önerileri. BUZDOLABI ONLARI BOZUYOR Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir. Bilmeden buzdolabında sakladığımız bu ürünler hemen bozulmaya başlıyor. Bozulduğu anlaşılmadığı için tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor. DOMATES Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor. Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur. PATATES Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişim olmaz. Görüntüsünde bir değişim olmadığı için bozulduğu anlaşılmaz ve tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. SARIMSAK Sarımsak, kuru ve serin ortamlarda 3 ay boyunca kimseye zararı olmadan usul usul bekler. Buzdolabındayken etrafında dolaşan hava antisarımsak etkisi yapar. KAHVE Buzdolabı sayesinde nemlenen kahve çekirdekleri hem lezzetini yitirir hem de kısa sürede bayatlar. TATLILAR Çikolata başlığında söyledik ama aslında şekerli yiyecekleri buzdolabında uzak tutun. Her birinin ya formu ya da lezzeti buzdolabında zarar görür. Bal akışkanlığını yitirir, reçel donabilir, çikolatanın tadı hak getirir.