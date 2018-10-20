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C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:34
C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

Mevsimin meyvesi , doğal antioksidan C vitamininin çok önemli bir kaynağı. Kanser riskini azaltıyor, cilde, gözlere ve hafızaya iyi geliyor. Turunçgilleri, domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi farklı taze sebze ve meyvelerle birlikte sofranızdan eksik etmeyin

C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin güneyinde özellikle Adana bölgesinde mevsimin en lezzetli meyveleri olan mandalina, limon, portakal ve greyfurt gibi tezgaha çıkar. Turunçgiller iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra diyet lifi, potasyum, folik asit ve flavonoidlerin de mükemmel kaynakları olarak bilinir. Ayrıca turunçgillerde bulunan naringenin ve hesperidin narenciyelere acımsı tadı veren bileşikler olup kan yağlarının ve kan şekerinin normal sınırlarda seyretmesinde inanılmaz faydalıdır.
Özellikle turunçgillerde bulunan doğal antioksidan C vitamini, suda çözünen bir vitamin. Bu mevsimde C vitamininden zengin kaynaklardan yararlanmak için turunçgilin yanında domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi birçok farklı taze sebze ve meyveye de sofralarınızda yer vermenizi tavsiye ederim.

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C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

C vitamini insan vücudunda üretilemediği ve depolanamadığı için besinlerle yeterli miktarda alınması elzem. Günlük önerilen alım düzeyi erkekler için 90, kadınlar için ise 75 mg. Sigara içen bireylerde ise gereksinim 35 mg artmakta. Ayrıca C vitamini günde 400 mg'ın üzerinde alındığında, fazlası idrarla atılır ve gereksiz yere C vitamini yüklemenin sağlığımıza yararı yoktur. Bu yüzden C vitaminini günlük olarak sağlıklı yiyeceklerden almak önemlidir.
C vitaminin vücutta birçok görevi var. Hücre duvarını bozacak birçok bileşeni nötralize ederek etkisiz hale getirir. Bu elzem vitaminden zengin sebze ve meyveler yeterli miktarda ve düzenli tüketildiğinde ağız, özofagus, mide ve göğüs kanserine yakalanma riski de azalmaktadır.

C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

GÜÇLÜ HAFIZANIN KAYNAĞI KUŞBURNU VE PROPOLİS: C vitamini nöronların olgunlaşmasını, öğrenme ve hafızanın gelişmesini sağlar. Çalışmalarda serum C vitamini düzeyinin düşük olması, unutkanlık, bunama gibi hastalıklara yakalanma riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle beslenmenizde yeterli miktarda C vitaminine yer vererek ileri yaşlarda karşılaşabileceğiniz sinir sistemi sorunlarından korunabilirsiniz. Hafızanızı güçlendirmek için zengin C vitamini kaynaklarından kuşburnu çayınızın içine bir tatlı kaşığı propolis ekleyebilirsiniz.

C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI LİMON VE ZENCEFİL: Çalışmalarda C vitamini tüketiminin kan antioksidan seviyesini yüzde 30 artırdığı bulundu. Antioksidanlar hastalıklara karşı vücudun doğal savunma mekanizmalarını güçlendiren ve hücrelerinizi serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyan bileşenlerdir. Ayrıca C vitamini, vücudun bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan beyaz kan hücrelerinin üretimini de destekler. Havanın sürekli değiştiği bu mevsimde sıklıkla karşılaşılan soğuk algınlığına yakalanmadan önce düzenli olarak C vitamininden zengin beslenmek çok önemli. Hastalıklardan korunmak için bir limonun içine sarımsak sıkacağından geçirdiğiniz zencefili ve bir tatlı kaşığı balı ekleyerek tüketin.

C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

CİLDİN ELASTİKİYETİ İÇİN MANDALİNA VE NAR SUYU: C vitamini, hareket sisteminin yapıtaşları kemik ve bağ doku için gerekli temel protein olan kollajenin üretiminde görevlidir. Kollajen kas ve kemiklerin birbirine tutunması, eklem ve tendonların yapılandırılmasının yanında cildin elastik olmasında da görev alır. 2017 yılında Nutrients'te yayınlanan makalede C vitamininin güneşin verdiği zararı, ciltte kırışma ve kurumayı azalttığı ve genel görünümü iyileştirdiği bulunmuştur. C vitamini ayrıca dermatitte yaranın iyileşme sürecini hızlandırıcı etki de göstermektedir. Daha güzel bir cilde sahip olmak için elma, mandalina ve narı katı meyve sıkacağından geçirip için.

C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

TOKSİN ATMAK İÇİN MAYDANOZ VE LİMON SUYU: C vitamininin en önemli etkilerinden biri de vücutta detoksifikasyonu sağlayarak toksinleri uzaklaştırmasıdır. Toksik maddelerden vücudumuzu kurtarmak sağlıklı ve uzun bir yaşam için gereklidir. Bir litre suda yarım demet taze maydanoz ve yarım limonu iyice kaynatın, süzün. Hazırladığınız bu suyu haftada üç kez gün boyunca için.

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