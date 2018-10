C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

C vitamini insan vücudunda üretilemediği ve depolanamadığı için besinlerle yeterli miktarda alınması elzem. Günlük önerilen alım düzeyi erkekler için 90, kadınlar için ise 75 mg. Sigara içen bireylerde ise gereksinim 35 mg artmakta. Ayrıca C vitamini günde 400 mg'ın üzerinde alındığında, fazlası idrarla atılır ve gereksiz yere C vitamini yüklemenin sağlığımıza yararı yoktur. Bu yüzden C vitaminini günlük olarak sağlıklı yiyeceklerden almak önemlidir.

C vitaminin vücutta birçok görevi var. Hücre duvarını bozacak birçok bileşeni nötralize ederek etkisiz hale getirir. Bu elzem vitaminden zengin sebze ve meyveler yeterli miktarda ve düzenli tüketildiğinde ağız, özofagus, mide ve göğüs kanserine yakalanma riski de azalmaktadır.