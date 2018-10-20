C vitamini deposu bu tariflerle kışı hastalıksız atlatın!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin güneyinde özellikle Adana bölgesinde mevsimin en lezzetli meyveleri olan mandalina, limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller tezgaha çıkar. Turunçgiller iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra diyet lifi, potasyum, folik asit ve flavonoidlerin de mükemmel kaynakları olarak bilinir. Ayrıca turunçgillerde bulunan naringenin ve hesperidin narenciyelere acımsı tadı veren bileşikler olup kan yağlarının ve kan şekerinin normal sınırlarda seyretmesinde inanılmaz faydalıdır.

Özellikle turunçgillerde bulunan doğal antioksidan C vitamini, suda çözünen bir vitamin. Bu mevsimde C vitamininden zengin kaynaklardan yararlanmak için turunçgilin yanında domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi birçok farklı taze sebze ve meyveye de sofralarınızda yer vermenizi tavsiye ederim.