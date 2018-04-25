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meyvesinin bilinmeyen faydaları

Giriş Tarihi: 25.04.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 15:07
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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen meyvesi hakkında bilinmeyen faydalarını sizin için derledik.

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan , ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren nın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir.

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

İçerisinde antioksidandan bakımdan güçlü E vitamini bulunduran meyvesi özellikle cilt sağlığında oldukça etkili olabilmektedir.

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

Yüksek magnezyum oranıyla kalp hastalıklarına karşı koruyor.

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meyvesinin bilinmeyen faydaları
Çağla meyvesinin bilinmeyen faydaları

kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu bir meyve özelliği taşır.

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