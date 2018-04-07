Canan Karatay yine ezber bozdu!

EKMEK İNSANIN İŞTAHININ KAMÇILAYAN BİR ÖĞEDİR

Karatay, şunları kaydetti: "Karatay kahvaltısı sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ ve de yumurta ve de mevsiminde sebze yendiği zaman, peynirin yanında ekmek yok, peynirin yanında poğaça yok, börek yok, tahıl grubu yok. Peynirin yanında ne var. Koskoca kaselerle fındık fıstık var. Ceviz var. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız, doymadım dersiniz. Ama benim söylediğim sabah kahvaltısı yaptığınız zaman bütün gün genç, dinç ve aklınız başında dolaşabilirsiniz"