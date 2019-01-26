Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

Türkiye'nin en çok konuşulan profesörlerinden biri olan Canan Karatay her zaman olay yaratan açıklamalarıyla gündeme oturuyor. İşte Canan Karatay'ın beslenme planında yasaklı ve sınırsız gıdalar... Türkiye'nin en çok konuşulan profesörlerinden biri olan Canan Karatay her zaman olay yaratan açıklamalarıyla gündeme oturuyor. İşte Canan Karatay'ın beslenme planındaki sınırsız gıdalar... Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla isminden sıkça söz ettiren bir hekim. Popüler Canan Karatay diyetinde ise Karatay'ın serbest kıldığı besinler... ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TEREYAĞI MERCİMEK ET, BALIK VE GEZEN TAVUK ETİ