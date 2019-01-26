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’dan olay yaratacak açıklama!

'nin en çok konuşulan profesörlerinden biri olan her zaman olay yaratan açıklamalarıyla gündeme oturuyor. İşte Canan Karatay'ın beslenme planında yasaklı ve sınırsız gıdalar...

Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 11:50
Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

'nin en çok konuşulan profesörlerinden biri olan her zaman olay yaratan açıklamalarıyla gündeme oturuyor. İşte Canan Karatay'ın beslenme planındaki sınırsız gıdalar...

Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

Prof. Dr. sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla isminden sıkça söz ettiren bir hekim. Popüler Canan Karatay diyetinde ise Karatay'ın serbest kıldığı besinler...

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Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

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Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

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Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

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Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

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Canan Karatay’dan olay yaratacak açıklama!

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