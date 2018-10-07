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  • Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

Fırsatçılar, vurguncular, gıda teröristleri, üzerinde hem yerli hem '' yazan etiketler... 'lu ürünler, gıdalardaki ağır metaller derken vatandaşın gıda güvenliği konusundaki endişeleri arttı. Bir yandan denetimler sürerken bir yandan vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Peki neyi nasıl yiyeceğiz? Alırken nelerden uzak durup kime güveneceğiz? Alışverişte, etiket okurken, aldıklarımızı pişirirken, saklarken kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyacağız? Hastalıklardan nasıl korunacağız, İşte etten süte, ekmekten sebzeye dikkat etmeniz gerekenler

Giriş Tarihi: 07.10.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 12:49
Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

Bu maddeleri her alışverişinizde aklınızda bulundurun...

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

KIRMIZI ET

Riskler neler?

Kist hidatik, toksoplazma, brusella, tenya ve şarbon: Şarbon sporları gıda, solunum veya ciltteki küçük kesik/yaralar yoluyla vücuda giriyor ve çoğalan, toksin üreten aktif forma dönüşüyor.

Korunmak için buna dikkat?

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Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

* Çocuklara besin değeri bakımından et yerine yedirebileceğimiz ne yazık ki başka bir besin yok. Ama yumurta, mantar, kuru baklagiller (nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, barbunya) süt ve yoğurt protein ihtiyacına destek olabilir. (Taylan Kümeli)

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

* Veteriner hekim denetimi olmayan yerlerden ve kontrol dışı kaçak kesim yapılmış hayvan etleri ve sakatat tüketilmemeli. Güvenilir yerlerden alınmış etlerin iyi pişirilerek tüketilmesi, hatta düdüklü tencerede basınçlı ortamda pişirilmesi gerek. Sporlar, 100 derecede 15 dakikada kaynatarak veya 120 derecede düdüklü tencerede 10 dakikada zararsız hale getiriliyor. (Muhteber Ersin)

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

* Kırmızı et, eksi 18 derecedeki derin dondurucuda saklanmalı, buzdolabının buzluk kısmında değil! Bu ikisi farklıdır. Kullanacağınız kadarını ayırıp kalanı dondurmalısınız. (Funda Elmacıoğlu)

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

* Mutfak ve işletme hijyeninin her zaman son derece önemli olduğu unutulmamalı. Çiğ etle temas eden bıçak, tahta, tezgâh gibi tüm yüzeyler uygun deterjan ve dezenfektanlarla çok iyi temizlenmeli. Eldiven kullanımına özen gösterilmeli. Ambalajlı sütler tüketilmeli. Onaylı olmayan çiğ süt alınmamalı, onaylı çiğ sütler alınıyorsa, 10 dakika kaynatılmalı. (Muhteber Ersin)

Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu

* Son dönemde şarbon tehlikesiyle karşı karşıyayız. Köfte gibi elle işlem sırasında şarbon sporları bulaşabiliyor. (Şükran Yıldız)

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