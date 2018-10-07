Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu
Canını seven bu uyarılara dikkat etsin! İşte Güvenli gıdayı anlamanın 50 yolu
Fırsatçılar, vurguncular, gıda teröristleri, üzerinde hem yerli hem 'ithal' yazan etiketler... GDO'lu ürünler, gıdalardaki ağır metaller derken vatandaşın gıda güvenliği konusundaki endişeleri arttı. Bir yandan denetimler sürerken bir yandan vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Peki neyi nasıl yiyeceğiz? Alırken nelerden uzak durup kime güveneceğiz? Alışverişte, etiket okurken, aldıklarımızı pişirirken, saklarken kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyacağız? Hastalıklardan nasıl korunacağız, İşte etten süte, ekmekten sebzeye dikkat etmeniz gerekenler
Giriş Tarihi: 07.10.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 12:49