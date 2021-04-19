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Giriş Tarihi: 18.04.2021 01:01Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:04
Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı defalarca yapıyoruz ama...
Türk mutfağının gelenekselleşmiş lezzetlerinden birisi haline gelen çay, yapılışının zorluğu ile bilinmektedir. Çay demlemek sanıldığı kadar basit bir işlem olmamasıyla beraber yapılan araştırmalar sonucunda çayın demlenme şeklinin sağlık açısından da oldukça önemli biliyor muydunuz? Araştırma sonuçlarına göre; yanlış demlenen bir çay kişilerde çok ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle demleme işlemi sırasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmak da büyük bir önem arz ediyor. İşte dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…