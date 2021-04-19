Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı defalarca yapıyoruz ama...

Yapılan bazı araştırmalar ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çayın demlenmesi konusunda şoke eden sonuçları ortaya koymuştur. Çoğumuzun yaptığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara ön ayak olduğunu ifade eden araştırmaya göre; çay aslında sanıldığı kadar hafife alınacak bir içecek değilmiş. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.