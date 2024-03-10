Çayınıza 3 tane ekleyip için! Vücuttaki zehri kökten söküp atıyor

DOĞAL AĞRI KESİCİ:

Karanfil yağı veya çaya eklenen birkaç karanfil, vücuttaki ağrıyı kesme özelliği gösteriyor. Özellikle baş ağrısı, diş ağrısı ve kas ağrısı gibi şikayetleri hafifletiyor.