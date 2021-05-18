Cevizi 1 gece suda bekletip içerseniz o hastalığa şifa oluyor...

Sağlığa faydalı besinler arasında yer alan cevizin birçok faydası bulunuyor. Başta bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi ile bilindiği için özellikle pandemi süresince düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar cevizin ve ceviz suyunun ne kadar faydalı bir besin olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Ara öğün olarak, tatlılarda, salatalarda gibi pek çok yerde tüketilebilen cevizi bir bardak suyun içine koyup bir gece beklettiğinizde o hastalığın dermanı oluyor. İşte ceviz ve ceviz suyunun faydaları!