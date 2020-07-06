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Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

suyu, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Ceviz suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna cevizli su içmenin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 07:18
Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

suyu, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna cevizli su içmenin mucizevi faydaları...

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Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

Emziren kadınlar ya da hamileler için de suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

İçeriğindeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

suyu, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder. Metabolizmayı da hızlandırdığı için, kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmesi önerilir. Bazı diyet programlarında, ara öğünlerde tüketilebilecek bir içecektir.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz etkisi şaşırtıyor

Tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla suyu tüketebilirsiniz.

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