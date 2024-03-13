Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:46
Cevizi suda bekletip yerseniz o hastalığın kökünü kazıyor! Doğadaki en etkili ilaca dönüşüyor
Ceviz, suda bekletilerek tüketildiğinde faydası onlarca kat artıyor. Birçok insanın yaşadığı kolesterol sorunu başta olmak üzere birçok problemin en doğal çözümleri arasında suda bekletilmiş ceviz tüketimi yer alıyor. Kolesterolü dengeleyen, diyabeti önleyen ve antioksidan etki gösteren ceviz aynı zamanda bu yöntemle uzun süre taze kalıyor. İşte suda bekletilmiş ceviz tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimler...