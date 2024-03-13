Cevizi suda bekletip yerseniz o hastalığın kökünü kazıyor! Doğadaki en etkili ilaca dönüşüyor

KOLESTEROLÜ BİTİRİR:

Neredeyse herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı kolesterol problemine karşı en etkili çözümlerden biri suda bekletilmiş ceviz tüketimidir. Yapılan çalışmalar, suda bekletilen cevizin 2-4 hafta kadar bir sürede kolesterol düzeylerini dengelediğini ortaya çıkarmıştır.